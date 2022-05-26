Kontrolden Çıkan Araç Adliye Tabelasına Çarptı

Kaza saat 00.30 sıralarında D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 NC 828 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Alanya Adliyesi bahçesindeki totem tabelasına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.