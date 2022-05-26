Kontrolden Çıkan Araç Adliye Tabelasına Çarptı
Alanya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Alanya Adliyesi’nin totem tabelasına çarptı. Sürücü sıkıştığı araçtan vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
ASAYİŞ 26.05.2022, 08:37 Zeynep Oktay
Kaza saat 00.30 sıralarında D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 NC 828 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Alanya Adliyesi bahçesindeki totem tabelasına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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