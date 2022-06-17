Gazipaşa’da Uyuşturucu Operasyonu

Olay dün saat 18.00 sıralarında Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme ve İstasyon Amirliği önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Anamur istikametine seyir halinde olan bir kamyonda uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı yönünde ihbar alan Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracı almak için çalışma başlattı. Aracın Gazipaşa’ya girdiğini tespit eden ekipler, Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme ve İstasyon Amirliği önünde aracı durdurdu. Kamyonda bulunan 2 kişi polis tarafından araçtan indirildi. Araç üzerinde arama yapan polisler, araçta yolcu olarak bulunan H.K. isimli şahsın sırt çantasının içine gizlenmiş ve streç filmle sarılmış halde 1 kilo 187 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. ve kamyon şoförü A.M., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.