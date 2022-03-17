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Cezaevi Firarisi Ormanda Yakalandı
Alanya’da jandarma ekipleri cezaevi firarisi olan bir şahsı saklandığı ormanda yakaladı.
ASAYİŞ 17.03.2022, 09:16 17.03.2022, 09:17 Zeynep Oktay
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri 3 Mart tarihinden bu yana cezaevi firarisi olarak kesinleşmiş 12 yıl hapis cezasıyla aranan C.K.(28) isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi Oba Mahallesinde saklandığı ormanlık alanda kısa bir kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin bugün karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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