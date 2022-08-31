banner12

banner44

banner18

Son Dakika

Aranan FETÖCÜ Alanya’da Yakalandı

Alanya’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ hükümlüsü jandarma tarafından yakalandı.

ASAYİŞ 31.08.2022, 12:25 Mihriye Özkan
Aranan FETÖCÜ Alanya’da Yakalandı

Alanya ilçe Jandarma ekipleri, nitelikli suçlardan arananlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.D.’yi Güllerpınarı Mahallesinde bulunan ikametinde gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
banner45
banner52
31
açık
banner46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Adana Demirspor 4 9
4. Konyaspor 4 8
5. Fenerbahçe 4 7
6. Başakşehir 3 7
7. Galatasaray 4 7
8. Trabzonspor 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 4 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 3 4
8. Keçiörengücü 3 4
9. Boluspor 3 4
10. Göztepe 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Tuzlaspor 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 4 12
2. M.City 4 10
3. Tottenham 4 10
4. Brighton 5 10
5. Leeds United 5 8
6. Fulham 5 8
7. Southampton 5 7
8. Chelsea 5 7
9. Brentford 5 6
10. Newcastle 4 6
11. M. United 4 6
12. Liverpool 4 5
13. Crystal Palace 5 5
14. Nottingham Forest 4 4
15. Everton 5 3
16. Aston Villa 4 3
17. West Ham United 4 3
18. Bournemouth 4 3
19. Wolverhampton Wanderers 4 2
20. Leicester City 4 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Atletico Madrid 3 6
7. Osasuna 3 6
8. Real Sociedad 3 6
9. Mallorca 3 4
10. Almeria 3 4
11. Rayo Vallecano 3 4
12. Celta Vigo 3 4
13. Girona 3 3
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 3 0