Alanya’da zehir taciri yakayı otogarda ele verdi

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Gaziantep ilinden Alanya’ya uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Ekipler otobüs sabah 08.00’da Alanya Otogarı’na geldiğinde şüpheli C.T.’yi gözaltına altı. Ekipler şahsa yaptıkları üst aramasından 161 gram metamfetamin ele geçirdi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.