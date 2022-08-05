Alanya’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Alanya’da polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 840 adet ecstasy hap, bir miktar esrar ele geçirilirken olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu hap getirdiği bilgisine ulaşarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda takibe alınan F. Ş. (23) yanındaki U. Ş. (22) isimli şüpheliyle beraber İstanbul plakalı araçla Küçükhasbahçe Mahallesi 605. Sokak üzerine gelerek uyuşturucu ticareti yapmak için F. A. (35) ile buluştuğunu tespit etti. Şüpheli F. Ş. ve U. Ş. araçla ayrıldıktan sonra aynı sokak üzerinde F. A.’yı durdurarak üst araması yapan ekipler, 5,5 gram esrar buldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler gece saatlerinde ise aynı aracı takibe alarak Kızlarpınarı Mahallesi Spor Caddesi’nde durdurdu. Araçta bulunan F. Ş., H. G.(22) ve F. D.’yi (20) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda H. G.’nin elindeki poşet içerisinde 3 bin 840 adet ‘ecstasy’ olarak bilinen uyuşturucu hap ve 6 gram esrar ele geçirildi. Diğer şüpheli U. Ş. ise Kadıpaşa Mahallesi Kemal Reisoğlu Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda gözaltına alınan F.A. ve F.D. ‘uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak' suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, . F. Ş., U. Ş. ile H. G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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