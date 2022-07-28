Alanya’da Sahte Mitçiler Yakalandı

H.R.’nin eşi O.R. ile görüşen ve H.R.’yi aradıklarını söyleyen şahıslar, cumhurbaşkanlığı tarafından özel olarak görevlendirildiklerini ifade ettiler. Asıl amaçlarının para sızdırmak olduğu öğrenilen sözde MİT mensupları O.R.’ye eşinin bir saat içerisinde gelmemesi halinde jandarma eşliğinde arama yaparak kendilerini gözaltına alacaklarını belirterek ayrıldılar.

KİMLİKLERİ SAHTE ÇIKTI

Daha sonra Mahmutlar Jandarma Karakolu’na giden C.T., M.D.Ç., T.A., İ.Y. ve Ş.T. isimli şahıslar kendilerini Cumhurbaşkanlığınca özel görevlendirilmiş Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu olarak tanıtarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın özel yetkilendirilmiş savcısı Tamer G. imzalı arama kararıyla, İnterpol tarafından arandıklarını iddia ettikleri Estonya uyruklu O.R. ve Eşi H.R.’nin Kargıcakta bulunan evinde arama yapılmasını, O.R. ve H.R.’nin tutuklamaya yönelik yakalanmasını talep ettiler. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mahmutlar Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri i, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatlar doğrultusunda yapılan incelemede jandarmaya beyan edilen arama kararının ve Milli İstihbarat Kimlik belgesinin sahte olduğunu tespit etti. Yapılan tespit üzerine aralarında Antalya Barosuna kayıtlı bir avukatın da olduğu C.T., M.D.Ç., T.A., İ.Y. ve Ş.T. gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.