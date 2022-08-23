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Alanya’da Safari Kazası: 5 Yaralı
Alanya’da şarampole düşen safari cipindeki 5 yabancı uyruklu turist yaralandı.
ASAYİŞ 23.08.2022, 17:44 Mihriye Özkan
Kaza, Alanya’nın Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, safari cipi kiralayan Polonyalı turistler geziye çıktı. Lukasz Pawel Nowosadko (37) idaresindeki 07 K 1028 plakalı cip, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Patrycja Sosnowska (30), Aleksandra Nowak (31), Angelika İsabela (33) ve Karolina Joanna Orozyk (33) hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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