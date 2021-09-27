Alanya’da motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı

Telekom Kavşağı'ndaki altgeçitte meydana gelen kazada, Cansel T. idaresindeki plakası belirtilmeyen motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola fırladı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Cansel T. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.