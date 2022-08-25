Alanya’da Motosiklet Kazası Bebek Ve Annesini Hayattan Kopardı!
Alanya’da motosikletle hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 yaşındaki bebek ve annesi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Tosmur Mahallesi İbrahim Bilgen Caddesi üzerinde meydana geldi. İ.K. (43) idaresindeki plakası belirtilmeyen hafriyat kamyonu Gazipaşa Caddesi’ne girdiği esnada İ.S.’nin (30) kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette yolcu olarak bulunan sürücünün eşi A.S.(31) ve E.S.S. (1) isimli bebeği yola fırlayarak sürüklendi. Kazada ağır yaralanan bebek ve annesi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan A. S. ve E. S. S. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. A. S. ve E. S. S.’nin cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna konuldu. Kaza sonrası kusurlu bulunan hafriyat kamyonu sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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