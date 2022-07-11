Alanya’da Kaçak Sigara Operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından Antalya’da gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma yapıldı. Kent merkezinin yanı sıra Manavgat ve Alanya’da bulunan 8 adet depo ve iş yerlerinde gümrük kaçağı sigara/elektronik sigara, kaçak akaryakıt olduğu bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldı. Başlatılan araştırma ve çalışma neticesinde; iş yerinde gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara tütünü, elektronik sigara ve benzeri gibi çok sayıda kaçak ürünlerin satışının yapıldığı tespit edildi.

BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

5-6 Temmuz tarihlerinde iş yerlerinde yapılan arama sonucunda; 75 bin 120 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 235 bin 220 adet boş makaron, bin 470 adet sigara sarma kağıdı, 814 kilogram tütün, 47 kilogram nargile tütünü, 230 adet elektronik sigara, 609 paket kaçak sigara, 334 adet TAPDK bandrolü, 252 adet cinsel içerikli ürün, 225 şişe kaçak/sahte alkol, 29 adet kaçak puro, 7 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 7 adet hava kompresörü, 23 adet sigara dolum makinesi parçası, 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 15 şahıs hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” çerçevesinde işlem yapıldı.