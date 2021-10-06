Alanya’da jandarmadan fuhuş baskını

Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaşan Konaklı Jandarma ekipleri Y.P. (52) ile T.P.(58) isimli eşi ile yurt dışından getirdikleri 2 Gürcistan uyruklu kadına zorla fuhuş yaptırdıklarının belirlenmesi üzerine şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin neticesinde belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler 2 kadının bir erkekle fuhuş yaptığı esnafa suçüstü yakaladı. Ekipler baskında kadınları fuhuşa zorlayan Y.P. ve T.P.’yi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri zorla fuhuşa zorlanan Gürcistan uyruklu Türk vatandaşı İ.A.(56) isimli kadını serbest bırakırken, T.T. (53) isimli kadın ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Fuhuş şüphelisi karıcı koca bugün karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.