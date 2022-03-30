Alanya’da Hırsızlık Yapan Şüpheli Jandarmadan Kaçamadı
Alanya'da uyuşturucu madde satın almak için yayla evlerine girerek hırsızlık yapan şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
ASAYİŞ 30.03.2022, 12:29 Zeynep Oktay
Alanya’nın Gedevet Yaylası’nda farklı zamanlarda 13 farklı evden televizyon, tarihi eşya, av tüfeği, alkol, fındık ve hırdavat malzemeleri çalınması üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ve JASAT hareket geçti. Yapılan incelemelerin ardından hırsızlık şüphelisinin 12 ayrı suçtan kaydı bulunan E.T.(23) olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler şüpheliyi Çamlıca Mahallesi'nde ormanlık alanda çalıntı motosikletle kaçarken yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin karakolda verdiği ifadesinde ‘Uyuşturucu madde almak için hırsızlık yaptığını’ itiraf ettiği belirtildi. Şüpheli sabah saatlerinde karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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