Alanya’da feci kaza: 1 ölü 8 yaralı

Kaza saat 18.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Alanya’dan Mersin istikametinde gitmekte olan 06 GB 4436, 06 MVF 80, 46 ADG 208 (Midibüs) , 33 LS 475, 07 YNC 18 ve 07 AFD 821 plakalı araçlar çarpıştı. Çarpışan araçlar kontrolden çırarak yolun kenarına savrulurken o sırada kaldırımda yürüyüş yapan E.C.(49) isimli şahıs araçların çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada farklı araçlarda bulunan 8 kişi ise yaralandı. Yaralanan şahıslar çeşitli hastanelere sevk edilirken hayatını kaybeden E.C’nin cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı

