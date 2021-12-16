Alanya’da Çete Çökertildi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekiplerince yapılan koordineli yapılan şafak vakti operasyonunda 6 Rus uyruklu şüphelilerden 2 kişi İstanbulda, 1 kişi Antalya'da ve 3 kişi ise Alanya'nın Mahmutlar Mahallesinde yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandılar.

Alanya İlçesi'nde 22.11.2021 günü saat.22.00 Tepe Mahallesi'ndeki bir villada D.A, N.A, O.P, F.K ve S. R isimli şahısların villada alıkonularak O.P isimli müşteki şahsın 50 bin dolar değerinde kripto para, üzerinde bulunan 600 tl nakit parası, güneş gözlüğü ve son model jip aracının gasp edilmesi ve sonrasında ara sokakta terk vaziyette aracın bulunması, D.A isimli müşteki şahsın ise 10 bitcoin ve 100 bin dolar parasının gasp edildiği olayıyla ilgili olarak Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda dosya kapsamında 12 şüpheli şahsın açık kimlik bilgeleri tespit etti.

4 şüpheliden G.M, SA, C.M ve R. K Yurtdışına çıkış yaptığı, 2 şüphelinin I.B, K.U Antalya Merkezde olduğu, 2 şüphelinin S.A ve D.I İstanbul Fatih İlçesi'nde olduğu ve diğer 4 şüphelinin D.A, F.K, S.R, A.P Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde olduğunun tespit eden Asayiş ekipleri, bahse konu olayla ilgili olarak olayın soruşturma safhasında müşteki O.P ile birlikte ifadesi alındı.

D.A isimli şahsın olaydan önce kiraladıkları araçların Gprs kayıtları incelenmesi üzerine villaya gelen şüpheli şahıslarla irtibat kurduğu, olay günü beyan etmiş olduğu 10 bitcoinin transfer hesapları kontrol edildiğinde yine kendi hesabına transfer ettiği görüldü ve 100 bin dolar tutarında nakit parasının şüpheli şahıslara vermek üzere Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde evinden parayı getirttiğini söylediği S.R, A.P isimli şahısların belirttiği saatler arasında villaya gelmediği, olayın bittiği saat itibariyle villaya gittikleri kamera görüntülerinden yola çıkan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin edindiği bilgiler doğrultusunda 15.12.2021 günü saat: 06.00-11.00 saatleri arasında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi, Antalya ve İstanbul'da tespit edilen 5 adreste 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda İstanbul'da 2, Antalya'da 1 ve Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde 3 şüpheli yakalanarak göz altına alındılar.

6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece Nitelikli Yağma Kişileri Hürriyetinden Yoksun bırakma suçlarından tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.