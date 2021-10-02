Alanya’da aynı bölgede 2 yangın birden
Alanya’nın Elikesik Mahallesi’nde bugün ormanlık bölgede yangın çıktı. Ekipler yangını söndürürken başka bir bölgede daha yangın başladı. 2 yangın da kısa sürede kontrol altına alındı.
ASAYİŞ 02.10.2021, 15:45 02.10.2021, 15:48 YEDİ GÜN HABER
Alanya’nın Elikesik Mahallesi’nde bugün 2 yangın birden çıktı. Edinilen bilgilere bölgedeki ormanlık bir arazide nedeni belli olmayan bir şekilde yangın başladı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden yangın söndürme ekipleri yangına anında müdahale ettiler.
Yangın söndürme çalışmaları sürerken, yakın bir bölgede bir yangın daha başladı. Yangın söndürme ekiplerinin bir kısmı diğer yangın bölgesine sevk edildiler. İki koldan yürütülen çalışmalar sonrası iki yangında kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınların çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.
30°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|8
|18
|2. Beşiktaş
|8
|17
|3. Fenerbahçe
|7
|16
|4. Altay
|7
|15
|5. Konyaspor
|8
|14
|6. Karagümrük
|8
|14
|7. Alanyaspor
|8
|14
|8. Hatayspor
|7
|13
|9. Adana Demirspor
|8
|12
|10. Kayserispor
|8
|11
|11. Galatasaray
|7
|11
|12. Sivasspor
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Bandırmaspor
|8
|15
|4. Erzurumspor
|7
|15
|5. Tuzlaspor
|7
|14
|6. Eyüpspor
|7
|13
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Gençlerbirliği
|8
|11
|9. Samsunspor
|6
|10
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|7
|9
|12. Menemenspor
|8
|8
|13. Boluspor
|6
|7
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|7
|6
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|6
|14
|3. M. United
|7
|14
|4. Everton
|7
|14
|5. Brighton
|7
|14
|6. Man City
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Arsenal
|7
|10
|10. Brentford
|6
|9
|11. Wolverhampton
|7
|9
|12. Tottenham
|6
|9
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Watford
|7
|7
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|7
|16
|4. Sevilla
|6
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|7
|12
|11. Mallorca
|8
|11
|12. Villarreal
|6
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Cádiz
|8
|7
|15. Espanyol
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|8
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|7
|0