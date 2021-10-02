Alanya’da aynı bölgede 2 yangın birden

Alanya’nın Elikesik Mahallesi’nde bugün 2 yangın birden çıktı. Edinilen bilgilere bölgedeki ormanlık bir arazide nedeni belli olmayan bir şekilde yangın başladı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden yangın söndürme ekipleri yangına anında müdahale ettiler.

Yangın söndürme çalışmaları sürerken, yakın bir bölgede bir yangın daha başladı. Yangın söndürme ekiplerinin bir kısmı diğer yangın bölgesine sevk edildiler. İki koldan yürütülen çalışmalar sonrası iki yangında kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınların çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.