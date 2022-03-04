Alanya’da Aranan 44 Şüpheli Yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede dolandırıcılık, kasten yaralama, hırsızlık, mala zarar verme, çocuğun cinsel istismarı, silahla tehdit, uyuşturucu madde bulundurma kullanma, hakaret gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 10 yıl arasında kesinleş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler 1 haftalık yaptıkları çalışmalarda ilçedeki farklı adreslerde 44 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sevk edilen 44 şüpheliden 38’i sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise savcılık talimatıyla serbest kaldı.