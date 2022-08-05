Alanya’da 450 Bin TL’lik Kaçak Cep Telefonu Jandarmaya Takıldı
Alanya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri toplam 450 bin TL olan çeşitli markalarda 20 adet cep telefonu ele geçilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
ASAYİŞ 05.08.2022, 09:56 Meliha Yılmaz
Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Konaklı Karakolu ekipleri yaptıkları çalışmalarla M. B. isimli şüphelinin ilçeye yasa dışı yollarla kaçak cep telefonları getirdiği ve bunları piyasaya süreceğini tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 450 bin TL olan dünyaca ünlü çeşitli markalarda 20 adet cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M. B. karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.
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