Alanya’da 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 3 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan O.Y.’nin (22) ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete polis şüpheliyi adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O. Y. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.