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Alanya Okurcalar’da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’nde bir tur minibüsünün park halindeki TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 turist yaralandı.
ASAYİŞ 25.08.2022, 15:46 25.08.2022, 15:55 Mihriye Özkan
Yüreklerin ağza geldiği kaza bugün öğle saatlerinde Okurcalar Mahallesi’nde meydana geldi. Alanya istikametine doğru seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 07 ALN 168 plakalı tur minibüsü aynı istikamette park halindeki 50 FL 398 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada minibüsteki Moldova uyruklu A.L, S.G, M. V. ve ismi öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından bölgede bulunan hastanelere ambulansla götürdü. Ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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