Alanya'da Şok Olay! Aynı Kişi Tarafından Dolandırıldılar

Piyasada kendileri gibi çok sayıda mağdurun olduğunu ifade eden vatandaşlar, hukuki mücadelelerinin sürdüğünü ifade ederek içlerini Yeni Alanya’ya döktüler.

İddiaya göre PTT görevlisi kılığına girerek vatandaşlara Alanya Belediyesi ve Alanya Vergi Dairesi’nden resmi evrak getirdiğini ifade eden şebeke üyeleri, evrak karşılığı mağdurlardan imza aldı. Daha sonradan imzaladıkları evrakın boş senet olduğunu öğrenen vatandaşlar yüz binlerce lira borçlandı. Şebeke yatırım yapmak isteyen bazı vatandaşların ise iyi niyetini suistimal etti. Mağdurlara kumpas kuran şebeke üyeleri tehdit ve şantaj yoluyla vatandaşların mal varlıklarına el koydu. Farklı yöntemlerle dolandırılan vatandaşlar, yaptıkları araştırmalar sonucu kendilerini dolandıran şahsın M.H. olduğunu ve M.H’nin şirketleşmiş bir şekilde dolandırıcılık yaptığını iddia ettiler.

‘BABAMIN 6 DAİRESİNİ ŞANTAJLA ALDILAR’

Yaşanan olayın ardından babaları Murat Demir’in kahrından öldüğünü belirten Murat Mehmet Demir, “Alanya Dinek Mahallesi’nde yaşıyorum. Babamın bir tane avukatı vardı ve avukatına çok güveniyordu. Avukatı babama ‘Senin bu daireler bitti. Bu daireleri satalım’ demiş. Kendisinin çok iyi bildiği ve güvendiği emlakçılar olduğunu söylemiş. Babam da 76-77 yaşında bir adamdı ve çok da bilgisi yoktu. Babam avukatı aracılığıyla bu adamlarla görüşüyor. Avukat 55 bin TL’ye babamı satıyor. Ayrıca o dolandırıcıların avukatlığını yapıyor. Avsallar Mahallesi’ndeki bütün daireleri geziyorlar. Babama daireler için fiyat veriyorlar. O zaman 1 milyon değerindeydi. Şimdi 2 milyonun üzerinde bir değeri var. Bu şekilde ilk dairenin satışını yapıyorlar. Babama bu esnada Mahmutlar Mahallesi’nde bir yer olduğunu ve onu babam için alacaklarını söylüyorlar. Bir tane de küçük kağıda şu ada şu parsel diye bir bilgi notu yazmışlar. Sonra kontrol ettik ki bu şekilde bir yer yok. Bu yer için babama 5-6 dairenin gideceğini söylemişler. Babam da nasıl olsa yer alınacağı için ‘tamam’ demiş. Şirketleşmiş bir yapı içinde hareket ediyorlar. Ardından babama ‘Gidelim bir yemek yiyelim’ demişler. Babam restorana gitmek istemiş ama onlar babamı bir eve götürmüşler. Oba Göl Mahallesi’nde gittikleri evde babamın karşısına çırılçıplak bir kadın çıkmış ve ilişkiye girmezse onu tacizden şikayet edeceğini söylemiş. Babam ilişkiye girmeyeceğini söyleyince fotoğraflarını çekmişler. Çektikleri fotoğrafları şantaj olarak kullanmışlar ve bu sayede 6 daireyi üzerlerine yapmışlar. Bizim amcaoğluna Alanya Tapu Müdürlüğü’nde görevli bir arkadaş babamın sürekli daire sattığını söylüyor ve bu sayede olaylardan haberimiz oluyor. Babam yaşanan olayları korktuğu için bize anlatmamış. Biz harekete geçince adamlar kaçtı. Tedbir kararı filan koydurduk. Mahkememiz devam ediyor. Bu esnada babamın evine kargocu kıyafetiyle bir adam geliyor. Kargonun babama geldiğini ve teslim aldığı için bir kağıda imza atmasını istiyor. Meğersem bunlar senetmiş. 550 bin TL’den iki senet imzalatmışlar babama. Bu senetlerin M.H’ye ait olduğunu öğrendik. Ama S.O.’ya cirolanmış. S.O. da C.A. isimli avukata veriyor. O avukat da bize telefon açıyor ve durumu anlatıyor. Araştırınca Çıplaklı Mahallesi’nde oturan genç bir adama ulaştık. Ama kendisinin olayla ilgisi yok, kimliğini kullanarak işlem yapmışlar. Adına trilyon alacağı var ama dünyadan haberi yok. O çocuğu da biz kurtardık” dedi.

‘PTT GÖREVLİSİ KILIĞINDA GELDİLER’

Mağdurlardan Yalım Kıraathanesi sahibi Hasan Yalım ise “16 Mayıs 2022 tarihinde benim dükkanıma postacı kıyafetli bir arkadaş geliyor. Ben o sırada dışarıdaydım ve elemanım beni aradı, evrak geldiğini söyledi. Ertesi gün 11.00-12.00 gibi geleceğimi söyledim ve aynı arkadaş ertesi gün 11.30 gibi dükkanıma geldi. Alanya Vergi Dairesi’nden ve Alanya Belediyesi’nden evraklarımın olduğunu söyledi. Evraklardan sonra bir yere adımı ve soy ismimi yazdırdı ve imzamı aldı. İkinci imzayı isteyince nedenini sordum ve bana iki evrak verdiği için iki imza istediğini söyledi. Birinci imza tam ikinci imza yarımdı. Bunları attıktan sonra adam gitti ve evrakları açtım ki içleri bomboş. Dolandırıldığımı anladım ve PTT’ye gittim. Gerekli şikayetlerde bulundum. Bir süre sonra 55 bin Euro’luk K.H. isimli bir şahsa ait senet geldi bana. O da senetleri C.E. ismindeki bir şahsa satmış. Avukatım bu konuda da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaptığımız araştırmalarda bu olayın arkasında M.H’nin olduğunu öğreniyoruz. Aynı adam Mustafa Aydın ismindeki bir arkadaşımızı daha aynı şekilde dolandırdı. O adamı da posta kanalıyla buldum ve konuştum. Ona senet daha gelmemiş" şeklinde konuştu.

‘710 BİN TL’LİK SENET GELDİ’

Hayvancılıkla uğraşan İsa Özer de "Geçtiğimiz ocak ayında erkek kardeşim bana telefon açtı. Eve bir evrak geldiğini söyledi. Evrakın 710 bin TL’lik senet olduğunu söyledi. Bana ‘Benim bildiğim İsa isen birisine 710 bin TL’lik senet vermezsin’ dedi. Senetin arkasındaki isimler hiç tanımadığım kişilere aitti. Ankara’dan hiç alışveriş yapmadığım insanlardı. Hemen avukatıma gönderdim. Avukatım gerekli soruşturmayı başlattı. İmzalarımızdan örnekler alındı ve şu anda kriminale gitti. Evraktaki imza bana ait değil. Bu senedin M.H’ye ait olduğunu düşünüyorum. Benim de M.H. ile daha önce bir alışverişim olmuştu. Elime geçen yazının da onunla olan alışverişimizdeki yazı örnekleriyle aynı olduğunun farkına vardım. Avukatımız nezdinde bu işlem devam ediyor" ifadelerini kullandı.