Alanya'da Nefes Kesen Kovalamaca!

Edinilen bilgilere göre, Alanya'da öğlen saatlerinde D400 Karayolu üzerinde plaka tanıma sistemine takılan çalıntı bir araç için kovalamaca başladı. Polis ekipleri dört koldan aracın gidebileceği güzergâhları kesti. Kaçışı uzun sürmeyen şüpheli şahıs, çalıntı aracın içinde Alanya Sanayi Sitesi'nde yakalandı. Ekiplerin ilk aramasında üzerinden kimlik çıkmayan şahıs karakola götürülürken araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.