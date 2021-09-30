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Alanya'da korkutan kaza
Cikcilli Mahallesi'nde gerçekleşen trafik kazasında çöp kamyonuna çarpan otomobil, savrularak yol kenarına devrildi
ASAYİŞ 30.09.2021, 09:36 Melike Temir
Cikcilli Mahallesi, Hacıbaba Mezarlığı mevkiinde gerçekleşen trafik kazasında seyir halindeki otomobilin şöförü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önce çöp kamyonuna çaptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobil devrildi. Edinilen bilgiye göre 1 kişinin yaralandığı kazada can kaybı yaşanmadı.
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