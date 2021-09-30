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Alanya'da korkutan kaza

Cikcilli Mahallesi'nde gerçekleşen trafik kazasında çöp kamyonuna çarpan otomobil, savrularak yol kenarına devrildi

ASAYİŞ 30.09.2021, 09:36 Melike Temir
Alanya'da korkutan kaza

Cikcilli Mahallesi, Hacıbaba Mezarlığı mevkiinde gerçekleşen trafik kazasında seyir halindeki otomobilin şöförü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önce çöp kamyonuna çaptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobil devrildi. Edinilen bilgiye göre 1 kişinin yaralandığı kazada can kaybı yaşanmadı.

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