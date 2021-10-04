Alanya'da feci kaza! 1 yaralı

Alanya çevre yolunda bulunan battı çıktının girişinde gerçekleşen trafik kazasında edinilen bilgiye göre Fiat(Linea) markalı beyaz otomobil seyir halindeki motosiklete çaptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Gerçekleşen trafik kazasının ardından otomobil sürücüsü olay yerinden ayrılırken yaklaşık 20 dakika sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından motosiklet sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.