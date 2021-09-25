Alanya'da aşırı hız kaza getirdi

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Çevre Yolu Azakoğlu Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre 08 ADD 011 plakalı otomobil, Gazipaşa istikametinden Alanya istikametine gittiği sırada henüz ismi öğrenilemneyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan trafik levhasına çarptı. Otomobil çarğmanın etkisiyle kaldırıma çıkıp takla atarken park halinde bulunan 07 ATB 554 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçarken kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bidirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, takla atan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.