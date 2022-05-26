3 Göçmen Kaçakçısı Adliyeye Sevk Edildi
Alanya'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2’si Suriyeli, 3 göçmen kaçakçısı adliyeye sevk edildi.
Alanya’da düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Jandarma Karakol ekipleri Yeşilöz Mahallesinde deniz kenarında Suriye uyruklu 36 düzensiz göçmen yakaladı. Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri deniz açıklarında yaptığı inceleme sonucunda düzensiz göçmenleri bekleyen 2 sürat teknesine de el koydu.
2 GÖÇMEN KAÇAKCISI ARANIYOR
Jandarma ekipleri düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Türk vatandaşı S.K. ile Suriye vatandaşı H.E.A. ve M.A.K.’yı Manavgat’ta yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler bugün karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 36 düzensiz göçmen ise Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek. Öte yandan 36 düzensiz göçmeni kiralık araçla Demirtaş sahiline bırakan Suriye uyruklu M.A. ile F.A.’nın da yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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