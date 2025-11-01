



Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni, İlk Ders ve Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni dün Kestel Amfitiyatro'da düzenlendi. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun ilk dersi verdiği etkinlik, ALKÜ'nün 10'uncu yıl tanıtım filmiyle başladı ve tıp öğrencilerinin beyaz önlük giymesiyle sona erdi.KATILIMCILAR VE PROGRAM AKIŞITörene Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce, AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behçet Özkan, Alanya Kaymakamı Dr. Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, STK ve siyasi parti temsilcileri, kurum başkanları, hayırseverler, akademik-idari personel, öğrenciler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.











TÜRKDOĞAN: 10 YILDA BİLİMSEL ATILIM



Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversitenin 10 yılda bilimsel yayın, TÜBİTAK projeleri, TEKNOFEST başarıları ve altyapı yatırımlarıyla yükselen bir değer haline geldiğini belirtti. Sağlık alanındaki büyümeye katkı veren Sağlık Bakanı Memişoğlu'na teşekkür eden Türkdoğan, 'Araştıran, üreten ve dünyaya katkı sunan bir üniversite olma yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz. Gençlerimize inanıyoruz; bilim cesaret, sabır ve inanç ister,' dedi.









BAŞKAN ÖZÇELİK: GERÇEK BAŞARI KENDİNİ TANIMAK



Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise eğitim yatırımlarının ülkenin en değerli sermayesi olduğunu vurguladı. Gençlere 'Gerçek başarı kendinizi tanımaktır. Kendi yolunuzu seçin, sorgulayın, risk alın,' tavsiyesinde bulunan Özçelik, belediye olarak her iki üniversitenin güçlenmesi için siyaset üstü destek verdiklerini ifade etti. Teknokent'ten engelsiz projelere uzanan iş birliklerini sürdüreceklerini belirten Özçelik, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.









VEKİL ÇOKAL: BEYAZ ÖNLÜK VİCDANIN SEMBOLÜ



AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, kendi tıp fakültesi ve uzmanlık yolculuğunu anlatarak beyaz önlüğün vicdan ve merhamet simgesi olduğunu söyledi. 'Beyaz önlük, hayat boyu temiz tutulacak bir vicdandır. Empatiyi, sabrı ve merhameti rehber edinin,' diyen Çokal, hekimliğin büyüklüğünün dokunulan kalplerde gizli olduğunu vurguladı. Bakan Memişoğlu ve akademisyenlere teşekkür eden Çokal, gençlere 'Bir doktor ablanız olarak yanınızdayım,' mesajı verdi.









BAKAN MEMİŞOĞLU: İYİLİK MEDENİYETİNİ SİZLER İNŞA EDECEKSİNİZ



Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ailelere ve akademisyenlere teşekkür ederek gençlerin bugünün yöneticileri olduğunu belirtti. Beyaz önlüğü adanmışlık simgesi olarak nitelendiren Memişoğlu, Selçuklu'dan Gevher Nesibe Şifahanesi örneğiyle iyilik medeniyetini hatırlattı. 'Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. 'Ben ne yaptım?' sorusunu sorun; 'biz' olursak iyilik kazanır,' diyen Bakan, Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek gösterdi.Sağlıkta son 25 yıldaki dönüşümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başardıklarını kaydeden Memişoğlu, artık sadece hizmet değil üretim hedeflendiğini açıkladı. 'Teknolojisini, ilmini, cihazını, ilacını üreten bir ülke olacağız. Sizler sağlık bilgisini ve teknolojisini üretin,' çağrısı yapan Memişoğlu, bir hayat kurtarmanın maddi karşılığı olmadığını, manevi huzurun iyilikte gizli olduğunu vurguladı.











Programın sonunda dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu, Doç. Dr. Alper Kürşat Uysal, Doç. Dr. Emrah Irmak, Prof. Dr. Mert Topcu ve Doç. Dr. Bertan Beylergil'e başarı belgeleri verildi. Rektör Türkdoğan, Bakan Memişoğlu'na cübbe giydirdi; Bakan'a 1973-74 Trabzonspor şampiyonluk kadrosuyla 7 yaşında çekilen fotoğrafı hediye edildi. Tören, tıp öğrencilerinin beyaz önlük giymesi ve toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı; yetkililer, bilim ve üretim odaklı çalışmaların süreceğini bildirdi.







