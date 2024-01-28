Kaza; Antalya-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Emre Yıldız’ın kullandığı 11 UB 008 dorse plakalı tır, Batı Side Köprülü kavşağında aynı istikamette sağ şeritte seyir halindeki Alman uyruklu Dirk Poke Vessely’in kullandığı 07 BBE 432 plakalı otomobille çarpıştı.
Tırın çarptıktan sonra önüne aldığı otomobilde bulunanlar kazayı yaralanmadan atlattı. Kazanın ardından Batı Side Köprülü kavşağında Alanya istikametine trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, trafik ekiplerinin gelmesi ve yoldaki araçları kaldırmasının ardından trafik akışı normale döndü.Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)