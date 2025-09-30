Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet, zimmet ve yolsuzluk iddialarıyla başlatılan hafriyat soruşturması, kentin spor camiasına da uzandı. Sabah saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalyaspor Kulübü Derneği'nin Hasan Subaşı Tesisleri'nde geniş çaplı bir arama başlattı. Yaklaşık 6 saat süren incelemelerde iddiaya göre, belediye ile dernek arasındaki protokollerde usulsüzlük ve kamu zararına yol açan işlemlerin delilleri toplandı.

20 GÖZALTI KARARI, 4 KİŞİ FİRARİ

Soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. KOM ekipleri tarafından şu ana kadar 16 kişi gözaltına alındı; 4 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınanlar arasında Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi işletmecisi B.Ö. ile iş insanı R.K.’nın da yer aldığı belirtildi.