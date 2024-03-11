31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaştıkça, Alanya Belediyesi Başkanlığı için adayların nabzını tutan anketler açıklanmaya başladı. Seçime sayılı günler kala Alanya’da seçimin başrolleri sayılacak isimler sahada çalışmalarına hız verdi. Seçim çalışmaları devam ederken Yedigün Haber olara Alanya’da vatandaşların nabzını tuttuk. 30 Ocak tarihinde Yedigünhaber.com olarak başlatığımız dev seçim anketinde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Yaklaşık 1 ay gibi bir sürede yapılan ankete toplamda 20 bin 440 kişi katılım sağladı. Peki vatandaşların tercihlerine göre Alanya Belediye Başkanı olmak için en çok oyu hangi aday topladı?

İŞTE ANKET SONUÇLARI...

Yedigün Haber tarafından 30 Ocak tarihinde başlatılan anketin sonuçları şu şekilde…

1.Sırada Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel - 8773 Oy (%42,93)

2.Sırada CHP Adayı Osman Tarık Özçelik- 5945 Oy (%29,09)

3.Sırada İYİ Parti Adayı Mehmet Şahin - 4058 Oy (%19,85)

4.Sırada Zafer Partisi Adayı Dr. Tahsin Biner- 597 Oy (%2,92)

5.Sırada Adalet Partisi Adayı Haydar Yıldız - 578 Oy (%2,82)

6.Gelecek Partisi Adayı Mevlüt Demir - 489 Oy (%2,39)