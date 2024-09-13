Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in Danışmanı Faruk Konukçu, Meclis Üyeleri ve CHP İlçe Teşkilatı'na yakın isimlerin Alanya Belediyesi'nde işe alındığı ile ilgili eleştirilere yanıt verdi ve Alanya Belediyesi'nde bir zihniyet değişikliğine gitmeye çalıştıklarını vurguladı.

‘’ALANYA'DAN BAŞKA DERDİMİZ YOK’’

Konukçu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yazmazsan çatlarım;

Son günlerde belediyede görevlendirilen yakın çalışma arkadaşlarımız üzerinden yürütülen tartışma maalesef kırıcı, rencide edici bir yerlere doğru gitmekte belediyecilik sadece politika değişikliği değildir aynı zamanda insan kaynağı meselesidir belediyeyi yöneten iradenin kritik pozisyonlarda güvendiği kişiler ile çalışmasından doğal bir şey yoktur.

Özel kalem olsun, hukuk ve mali müşavirlik danışmanlıkları olsun liyakatlı ve güvenilir insanlarla çalışmak belediyeyi her kim yönetirse yönetsin en temel hakkıdır. Biz buraya bir belediyecilik anlayışıyla hesaplaşmaya geldik yukardan aşağıya çalışan herkesin bulunduğu alanı kendisi için kullandığı ve ticarileştirdiği bir anlayış bu.

Yöneticilerin kendi makamlarının sınırlarının olmadığı bir belediyecilik. İlçe belediyelerine makam arabalarıyla pazar alışverişlerine gidilen, horozları makam arabalarıyla köyündeki çiftliklerine götürülen, kendi arabaları belediyeye kiraya verilen ve kiralanan arabaların 24 saat belediyenin imkanlarıyla kişisel ihtiyaçlar için kullanılan bunun da hak olduğu düşünülen bir belediye burası. Burasının normalleşmesi için bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. İşimiz gücümüz Alanya diye yola çıktık Alanya'dan başka derdimiz, kafamızın arkasında ajandamız yok.’’