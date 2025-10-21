Tarım ve Orman Bakanlığı, Alanya'nın Çarşı Mahallesi'nde yer alan Balıkçı Barınağı'nı kira süresi sona erdiği için yeniden ihaleye çıkarıyor. 162 bin 783 metrekare yüzölçümüne sahip barınak, 3 yıllık süreyle kiraya verilecek. Yıllık kira bedeli 29 milyon 366 bin TL olarak belirlenirken, toplam üç yıllık bedel 88 milyon 98 bin TL'ye ulaşıyor.

8,8 MİLYON TL GEÇİCİ TEMİNAT İSTENECEK

İhaleye katılmak isteyen firmalardan 8 milyon 809 bin 897,50 TL tutarında geçici teminat talep edilecek. Bunun yanı sıra, ihaleyi kazanan katılımcıdan kira bedelinin yüzde 30'u oranında kesin teminat alınacak. Kesin teminat bedeli her yıl kira artış oranına göre güncellenecek. Öte yandan, Alanya Balıkçı Barınağı'nın ihaleye çıkarılması, bölgedeki denizcilik ve liman faaliyetleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İhalenin sonucuna göre barınağın işletmesinde yeni bir döneme girilmesi bekleniyor.