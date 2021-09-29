Yarın Alanya’da yağmur bekleniyor

Gündüz sıcaklığının 28, akşam ise 19 derece olması beklenen Alanya’da yarın öğle saatlerinden sonrası için yağış uyarısı yapıldı. Alanya ilke ilgili yapılan tahminde, “Parçalı az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı” ifadeleri kullanıldı.

Akşam saatlerine doğru etkisini kaybedecek yağışlı havanın ardından Alanya’da önümüzdeki hafta başına kadar güneşli havalar hakim olacak.