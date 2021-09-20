'Türkiye'nin yüzde 55'i şiddetli kuraklık yaşıyor'

Uzmanlar, küresel ısınma konusunda 2030´a kadar çok yönlü önlemler alınmadığı takdirde, dünyanın geri dönülmez felaketlerle karşı karşıya kalacağına dikkat çekiyor. Türkiye´de de bu yaz, küresel ısınmanın sebep olduğu doğal afetler yaşandı.

Online PR Servisi B2Press´in incelediği araştırmalara göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün Haziran-Ağustos 2021 verilerinde, Türkiye´nin yüzde 55´lik kısmında şiddetli kuraklık yaşandığı yer aldı.

Son aylarda dünya genelinde öngörülemez büyüklükte doğal felaketler yaşanıyor. Üstelik yıkımlar yalnızca kısa süreli felaketler olarak ortaya çıkmıyor, ardında kalıcı izler bırakıyor. Online PR Servisi B2Press´in incelediği Dünya Meteoroloji Örgütü´nün (WMO) raporuna göre, son 50 yılda ortalama her gün dünyanın bir yerinde hava, iklim veya su tehlikesiyle ilgili bir felaket meydana geldi.

'Son 50 yılın en sıcak 6. ağustosu'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise geçtiğimiz günlerde yayımladığı "2021 Yaz Mevsimi Ortalama Sıcaklık Anomalileri" analizinde, Türkiye'nin geçen ay son 50 yılın en sıcak 6. ağustosunu yaşadığını açıkladı.