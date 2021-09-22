Öğrencilerden Konyaaltı yurduna tam not

Pandemi nedeniyle geçen yıl online devam eden üniversitelerin, bu yılyüz yüze eğitime başlamasıyla Konyaaltı Belediyesi Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu da kapılarını açtı. 7/24 güvenlik, internet, sıcak su imkânlarının yanında, servis, kahvaltı, akşam yemeği, kütüphane, çamaşırhane, etüt odası ve mescit gibi olanaklar sunan yurt, bünyesinde barındırdığı öğrencilerden tam not aldı. Özellikle güvenlik, üniversiteye servis imkânı ve yurt personelinin iletişimi, ailelerin de beğenisini kazandı.

YURT TALEPLERLE ŞEKİLLENİYOR

Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu sorumlusu Betül Dikmen, bu yıl 84 öğrenciye hizmet verdiklerini söyledi. Öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği sunduklarını belirten Dikmen, “Üniversiteden yurda, yurttan üniversiteye servis imkânı sunmaktayız. Çamaşırhane, mescit, kütüphane, etüt odamız bulunuyor. Güvenlik hizmeti, odalarımızda 24 saat sıcak su ve kesintisiz internet hizmeti sunuyoruz. Onları talepleri doğrultusunda imkânları zenginleştiriyoruz. Kayıt süreci başlar başlamaz çok yoğun bir talep aldık ve kısa süre içerisinde yurdumuz n doldu” diye konuştu.

EV TARZINDA YURT

Yurtta kalan Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden Reyhan Deniz ise yurt binasının çok güzel olduğunu belirterek, “Yurdumuz çok temiz ve ferah. Onun dışında burası yurt konseptinden birazcık daha farklı. Biraz ev tarzında bir yurt ve çalışanlarla iletişimimiz çok iyi. Bu yüzden burayı tercih ettim. Beklentilerimi karşılıyor. Hem yemekleri çok güzel, hem de buradaki ortam çok güzel. Gerçekten çok memnunum. Burasıbeklediğimden çok daha iyi geldi. Bu imkânları sunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e çok teşekkür etmek istiyorum” dedi.

BEKLENTİMİ FAZLASIYLA KARŞILIYOR

Üniversite öğrencisi Tutkum Yılmaz da Antalya’yı kazandığı zaman çok yurt araştırdığını aktardı. Yılmaz, “Burası benim gerçekten ihtiyacım olan, kendimi rahat hissedebileceğim, ferah ortam sunan en iyi sunan yurttu. Kendimi çok mutlu hissedebildiğim için burayı tercih ettim. Beklentimi fazlasıyla karşılıyor. Yurttan en büyük beklentim aile ortamı olmasıydı. Burada kendi evimde yaşıyormuş gibi rahat hissediyorum. Gördüğüm en güzel yurtlardan bir tanesi ve bunların artırılması gerçekten çok iş görür’’ diye konuştu.

KONUMU AVANTAJLI

Öğrenci Beyzanur Mendar ise şöyle konuştu;

“Akdeniz Üniversitesi’ni kazandığım zaman dört yılı burada geçireceğim için ailem ilk olarak yurt bakmaya başladı. Diğer yurtlardaki imkânlara nazaran bu yurt bizim için daha çok daha ön planda oldu. Gerek servis imkânları, gerek yemek imkânları, her şeyden önce güvenlik. Kapıdaki güvenlik olsun içerideki personel, idari elemanlar, herkes çok sıcak karşıladı. Maddi olarak da diğer yurtlardan daha uygun ve konum olarak da avantajlı.”

BU TÜR YURTLAR ARTIRILSIN

Öğrenci Emine Kulçak’da “Burayı ilk gördüğümde tercih ettim. Ortak alanın olması çok büyük bir avantaj . Burada kahvemizi çok rahatlıkla yapabiliyoruz, ders çalışabiliyoruz. Servis imkanıda benim için çok önemliydi. Burada aile sıcaklığı var. İdari personellere istediklerimizi çok rahat bir şekilde dile getirebiliyoruz. Bir de diğer yurtlarda ortak tuvalet ve banyo vardı,burada onların ayrı olması da bizim için önemli. Bu yurtların artırılmasını diliyoruz” dedi.

AİLELERİMİZ RAHAT OLSUN

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de bu yıl Antalya’da üniversite okumayı tercih eden öğrencilere başarı diledi. Bir üniversite öğrencisinin en temel ihtiyaçlarından birinin barınma olduğunu belirten Başkan Semih Esen, “Belediyemizin imkanları dahilinde 84 kız öğrenciye barınma desteği sağlıyoruz. Yurdumuzda sağladığımız olanaklar öğrencilerimize rahat bir çalışma ortamı sağladığı gibi, ailelerimizin de gözleri arkada bırakmıyor. Aileler kızlarını gönül rahatlığıyla bizlere emanet edebiliyorlar’’ diye konuştu.