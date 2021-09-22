Klas Döner & İskender hizmete açıldı

Başarılı iş insanı Mehmet Barcın’ın işletmeciliğini yaptığı Klas Döner & İskender kapılarını açtı. Ucuz ve kaliteli hizmeti bir araya getiren Klas & İskender, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) kampüsünde öğrencilere ve bölge halkına hizmete başladı.

Yeni işletmesini dünya markası yapmak için kolları sıvayan ve ilk adımı atan Mehmet Barcın, tüm vatandaşları ve öğrencileri Klas lezzetini tatmak için yeni yerlerine beklediklerini belirtti.