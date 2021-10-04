Kepez’in Kadın Kooperatifleri Festivali’ne ilgi büyük

Türkiye’nin dört bir tarafında kooperatifçilik çatısı altında güçlerini birleştirerek, el emeğini ekonomik değere dönüştüren kadın girişimciler, Kepez Belediyesi’nin Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’nde buluştu. DokumaPark’ta, 10 ilden 44 kadın kooperatifinin katılımıyla 1 Ekim’de kapılarını ziyaretçilere aralayan Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali, yoğun ilgi görüyor. Renkli bir açılışla kapılarını açan festivalin, her günü de daha renkli geçiyor. Festivalde el işlemelerinden, yöresel ürünlere kadar kadın elinin değdiği muhteşem ürünler sergilenip satışa sunuluyor. Ziyaretçilerde, kadın kooperatifleri festivalinde hem keyifli vakit geçirme, hem de gönüllerince alışveriş yapma imkanı buluyorlar. Kepez Belediyesi’nin dolu dolu bir etkinlik tablosu hazırladığı festivalde, Antalyalıları konserler, söyleşiler, showlar, tiyatrolar, halk dansları, defile ve workshoplar bekliyor. Hafta içi 16.00 ile 23.00, hafta sonu 10.00 ile 23.00 saatleri arasında ziyaretçileri ağırlayan festivalde, kooperatifçilik, kadının ülke ekonomisinde yeri, bitkiler, kadın yaşamlarının konu edildiği hayatlar vb. konularda da söyleşiler yer alıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de Türkiye’deki kadın kooperatiflerinin katıldığı Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’ni her gün ziyaret ediyor. Etkinliklere katılan Başkan Tütüncü, kooperatif stantlarını geziyor, stantlardaki ürünler hakkında bilgi alıyor, kadınların girişimcilik öykülerini dinliyor.