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Kahraman Usta aramızdan ayrıldı

Alanya Sanayi esnaflarından 'Kahraman' lakaplı Mustafa Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

YAŞAM 26.09.2021, 12:23 YEDİ GÜN HABER
Kahraman Usta aramızdan ayrıldı

Uzun yıllardır  Alanya Sanayi Sitesi'nde hizmet veren Çete Oto Kaporta'nın sahibi Mustafa Yılmaz, bu akşam geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat etti. "Kahraman" lakaplı usta kaportacının ani ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Alanya Metal İşleri Odası'nın geçmiş dönem başkan adayı olan sanayi esnaflarından Avni Aşçı, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Aşçı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sanayi esnaflarımızdan meslektaşımız kaportacı Kahraman ustamızı kalp krizi sonucu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Acılı ailesine Cenab-ı Allah'ım sabırlar versin."

#Alanya Sanayi Sitesi #Çete Oto Kaporta #mustafa yılmaz #Avni Aşçı #Kahraman Usta aramızdan ayrıldı
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