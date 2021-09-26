Kahraman Usta aramızdan ayrıldı

Uzun yıllardır Alanya Sanayi Sitesi'nde hizmet veren Çete Oto Kaporta'nın sahibi Mustafa Yılmaz, bu akşam geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat etti. "Kahraman" lakaplı usta kaportacının ani ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Alanya Metal İşleri Odası'nın geçmiş dönem başkan adayı olan sanayi esnaflarından Avni Aşçı, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Aşçı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sanayi esnaflarımızdan meslektaşımız kaportacı Kahraman ustamızı kalp krizi sonucu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Acılı ailesine Cenab-ı Allah'ım sabırlar versin."