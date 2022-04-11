Alanya’ya Soğuk Hava Ve Zirai Don Uyarısı!

Konuyla ilgili uyarıda bulunan yetkililer, “Sıcaklıkların azalması ile birlikte Antalya’nın iç kesimlerinde hafif zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Cuma günü sabah saatlerine kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.