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Alanya’nın Sevilen Müzisyeni Hayatını Kaybetti
Alanya’da uzun yıllardır müzisyenlik yapan ve aslen İzmirli olan Sabahattin Güneş 68 yaşında hayatını kaybetti.
YAŞAM 22.08.2022, 12:17 Mihriye Özkan
Yaklaşık 4-5 yıldır beyincik küçülmesine bağlı olarak sağlık sorunları yaşayan ve zaman içerisinde yürüme, konuşma gibi hayati fonksiyonlarını yitiren Sabahattin Güneş (68) hayatını kaybetti. İki çocuk babası olan Güneş, uzun yıllardır Alanya’da müzisyenlik yapıyordu. Sabahattin Güneş’in cenaze programı henüz netleşmezken Yeni Alanya merhuma Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.
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