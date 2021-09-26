Alanya’nın haftalık hava tahmin raporu açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğü Alanya için haftalık hava tahmin raporunu açıkladı.

Yapılan tahminlere göre; Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri Alanya’da güneşli ve az bulutlu bir hava olacak. Hava sıcaklığı en düşük 23 dereceyken, en yüksek 31 derece olacak. Nem oranı yüzde 84’e kadar çıkacakken, rüzgar ise saatte 8 ile 10 km şiddetinde esecek.

PERŞEMBE SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Eylül Perşembe tahminine göre ise Alanya’da sağanak yağış olacak. Özellikle yüksek kesimlere düşecek olan sağanak yağışa, gök gürültüsü eşlik edecek.

YENİ AYA GÜNEŞLE GİRECEĞİZ

Yağışlı geçecek 30 Eylül’ün ardından yeni aya yeniden güneşle geçeceğiz. 1 Ekim Cuma günü az bulutlu ve 30 derece sıcaklık Alanya halkını karşılayacak.



İŞTE ALANYA İÇİN AÇIKLANAN 5 GÜNLÜK TAHMİN RAPORU