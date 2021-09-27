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Alanya’da koronaya bir kurban daha verdik

Alanya’nın sevilen isimlerinden Mehmet Şükrü Şifa korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

YAŞAM 27.09.2021, 09:41 27.09.2021, 09:46 YEDİ GÜN HABER
Alanya’da koronaya bir kurban daha verdik

Alanyalı Mehmet Şükrü Şifa koronaya yenik düştü. Vefatıyla ailesini ve sevenlerini yasa boğan 57 yaşındaki Mehmet Şükrü Şifa, Alanya’nın ilk kuyumcusu Ali Şifa’nın torunu, merhum Nevzat Şifa’nın oğlu, kuyumcu Reyhan Şifa ve Ali Şifa’nın kardeşiydi.

OĞUZ HOCA’DAN DUYGUSAL VEDA

Tarihçi ve yazar Oğuz Korum, Mehmet Şükrü Şifa’nın ardından eski bir fotoğraf paylaştı ve Şifa’ya veda etti. Oğuz Korum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sağdan birinci.. Mehmet Şükrü Şifa.. Alanya’nın ilk kuyumcusu merhum  Şifazede Ali Efendinin torunu.. Merhum  Nevzat Şifa mahdumu.. Alanya’da halen yaşayan Aksu’da önce köy enstitüsü  sonrasında öğretmen okulu olan okuldan mezun  olan ve Hayate Hanım İlkokulu’nun efsane öğretmenlerinden  Kerim Çetin’in damadı.. Reyhan  ve Ali Şifa’nın kardeşi.. Benimde Alanya Lisesi’nde öğrencim olmuş olan Mehmet Şükrü’yü duydum ki salgından kaybetmişiz.. Ufak  boyuyla beyefendilik  timsaliydi.. Alanya Liseliler olarak bir eksildik.. Mehmet Şükrü’yü Allah rahmetine gark eylesin...

#Alanyada koronaya bir kurban daha verdik #Mehmet Şükrü Şifa
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