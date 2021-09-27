Alanya’da koronaya bir kurban daha verdik

Alanyalı Mehmet Şükrü Şifa koronaya yenik düştü. Vefatıyla ailesini ve sevenlerini yasa boğan 57 yaşındaki Mehmet Şükrü Şifa, Alanya’nın ilk kuyumcusu Ali Şifa’nın torunu, merhum Nevzat Şifa’nın oğlu, kuyumcu Reyhan Şifa ve Ali Şifa’nın kardeşiydi.

OĞUZ HOCA’DAN DUYGUSAL VEDA

Tarihçi ve yazar Oğuz Korum, Mehmet Şükrü Şifa’nın ardından eski bir fotoğraf paylaştı ve Şifa’ya veda etti. Oğuz Korum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sağdan birinci.. Mehmet Şükrü Şifa.. Alanya’nın ilk kuyumcusu merhum Şifazede Ali Efendinin torunu.. Merhum Nevzat Şifa mahdumu.. Alanya’da halen yaşayan Aksu’da önce köy enstitüsü sonrasında öğretmen okulu olan okuldan mezun olan ve Hayate Hanım İlkokulu’nun efsane öğretmenlerinden Kerim Çetin’in damadı.. Reyhan ve Ali Şifa’nın kardeşi.. Benimde Alanya Lisesi’nde öğrencim olmuş olan Mehmet Şükrü’yü duydum ki salgından kaybetmişiz.. Ufak boyuyla beyefendilik timsaliydi.. Alanya Liseliler olarak bir eksildik.. Mehmet Şükrü’yü Allah rahmetine gark eylesin...