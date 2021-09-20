Alanya bir değerini daha kaybetti! Özden ailesinin acı günü
Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi, turizmci İbrahim Özden’in babası Melüt Özden hayatını kaybetti.
YAŞAM 20.09.2021, 12:58 YEDİ GÜN HABER
Gelecek Partisi Alanya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, turizmci İbrahim Özden’in babası Mevlüt Özden hayatını kaybetti. Oldukça sevilen bir isim olan Mevlüt Özden’in vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Avsallar Mezarlığı’na defnedilecek.
GELECEK PARTİSİ’NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Gelecek Partisi Alanya İlçe Teşkilatı’ndan bir mesaj yayınlanarak, başsağlığı dilendi. Mesajda, “İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz İbrahim Özden'in babası Mevlüt Özden hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, Yönetim Kurulu Üyemiz İbrahim Bey'e ve onun şahsında Özden ailesine Gelecek Partisi Alanya İlçe teşkilatı olarak başsağlığı diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
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