Akdeniz Üniversitesi’nde ürüne özgü sera plastiği geliştirilecek

İmece Plastik tarafından Ziraat Fakültesi sera alanlarına inşa edilen seraların 1000 m2’lik bölümüne domates fidesi dikimleri gerçekleştirildi. Süreç sonunda seralarda yetiştirilecek ürünlerin üzerindeki ‘farklı özelliklerdeki plastik sera örtülerinin bitki gelişimi ve yetiştiriciliği üzerine etkisi’nin araştırılarak, sonuçların rapor haline getirilmesi ve bu veriler ışığında ürüne özgü sera plastiği geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, İmece Plastik Genel Müdür Yardımcısı Fırat Turan, İşletme Müdürü Abdullah Mehmet Berberoğlu ve AR-GE Ekibi ile seraları yerinde inceledi. Prof. Dr. Erkan, “İmece Plastik ile Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında imzalamış olduğumuz iş birliği protokolünün bugün en önemli safhalarından birincisine ulaşmış bulunuyoruz. İmece Plastik tarafından fakültemize inşa edilen 2.000 m2 sera alanından 1.000 m2’lik bölümünde bugün itibari ile domates fidelerini seramıza diktik. Böylece ülkemizin en önemli eksikliklerden birisi olan kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin bence en güzel örneklerinden birisini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda özellikle ülkemizde ürüne özgü sera plastiği geliştirmenin de ilk adımlarını atmış bulunuyoruz. İnşallah bu çalışmanın sonunda Ziraat Fakültesi ve İmece Plastik olarak ürüne özgü sera plastiği geliştirerek, bunu hem ülke tarımına hem de dünya tarımının kullanımına sunabiliriz.” diye konuştu.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER

İmece Plastik Genel Müdür Yardımcısı Fırat Turan ise “İmece Plastik olarak Akdeniz Üniversitesi ile iş birliği içerisinde çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu çalışmalarla bilimin öncülüğünde modern üretim teknolojilerini kullanarak geliştirdiğimiz İmece Plastik ürünlerini daha da ilerletmeyi, ülkemizde dünya standartlarında ve üstünde tarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini desteklemeyi, çiftçimize yetiştiriciliğini yaptıkları ürüne özel tasarlanmış, ekonomik değeri yüksek, verim ve kazancını artıracak nitelikte katma değerli ürünler sunmayı ve tarımsal ihracatı desteklemeyi hedefliyoruz. Burada çiftçimizin en büyük kazancı, aynı alandaki seradan üstün teknolojili örtü sayesinde daha yüksek verim elde etmek olacaktır. Böylece hasılat başı maliyetler düşecek, karlılık ise artacaktır. Ayrıca üniversite öğrencilerimizin uygulamalı tarıma iştirak etmelerine katkı sağlamak istiyoruz.” şeklinde konuştu.