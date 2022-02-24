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Vladimir Putin Turizmi De Vurdu

Pandeminin ardından 2022 turizm sezonunu umutla bekleyen Alanya’nın hayalleri Rusya ve Ukrayna savaşı ile yıkıldı. Sektör temsilcileri büyük şok yaşıyor

TURİZM 24.02.2022, 23:13 24.02.2022, 23:23 Meliha Yılmaz
Vladimir Putin Turizmi De Vurdu

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Alanya’da da soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Bir süredir gerilimin had safhada olduğu Rusya ve Ukrayna arasında savaş başladı. Alanya turizminin bel kemiği iki pazar arasındaki savaşla, turizm sektöründe tehlike çanları da çalmaya başladı. Alanya’da yerleşik yabancı oranı bakımından da ilk sırada yer alan Rus ve Ukraynalı vatandaşlar, barış için dua ettiklerini belirttiler.

‘BEN SAVAŞA KARŞIYIM’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz "Ben savaşa karşıyım. Her duyarlı insan gibi, acı çeken ve ölen insanları görmek dayanılmaz geliyor. Ben sadece sivillerden değil askerlerden de yanayım. Onlar da birilerinin oğlu, erkek kardeşi, kocası ve babaları. Tüm sorumluluğum ile ilan ediyorum ki böyle kişisel hedefler peşinde koşmak siyasette olduğu gibi hiçbir alanda yoktur. Kimin haklı, kimin haksız ya da kimin kışkırtıcı ya da kışkırtılan taraf olduğunu düşünmek istemiyorum. İnsanlar ölüyor! Her savaş müzakere masasına oturarak önlenebilir. Kim oturmadı ve bu dehşetin sorumlusu kim? Kederin ve acıların sorumluları cehennemde yansın" dedi.

‘ALANYA’DA AYRIŞMA YOK’

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi çatısı altında üyelerine her zaman dostluk aşıladıklarını belirten Başkan Abdullah Karaoğlu, “Alanya’da 14 bin Rus, 6 bin de Rus Dili konuşan ülkelere mensup vatandaş yaşıyor. Biz bu savaşın olmayacağını düşünüyorduk ama ne yazık ki savaş başladı. Alanya’da 122 farklı ülkeden insan yaşıyor. Bir binada Rus, Ukraynalı, Kazakistanlı, Özbekistanlı ve İranlı komşu olarak, dostluk içinde yaşıyorlar. Biz Yabancılar Meclisinde kesinlikle kendi ülkelerinin milliyetçiliğini yapamayacaklarını söylüyoruz. Alanya’da yaşamak, barışın, huzurun ve istikrarın örnek bir modeli. Bununla bir Alanyalı ve Yabancılar Meclisi Başkanı olarak gurur duyuyorum. Umarız ki bu savaş bir an önce biter. Rusya ve Ukrayna, Alanya’da hem turizmin hem de farklı sektörlerin lokomotifi diyebiliriz. Son birkaç senedir yabancı ülkelerden Alanya’ya göç olarak olağanüstü bir atak vardı. Bunların içerisinde Rusya, Ukrayna, Kazakistan, İran gibi ülkeler yer alıyordu. Savaş ile birlikte o bölgeden gelen göçün yüzde 20 dolaylarında artacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

‘EN YAKIN AVRUPA ÜLKELERİNE GİDİYORLAR’

Ailesinin iyi olduğunu ancak halkın panik içinde savaş bölgelerini terk ettiğini belirten Yabancılar Meclisi'nin Ukraynalı üyesi Galyna Kovtun, “Annem ve akrabalarım Kiev’de. Her şey kötü bir rüya gibi. Şimdilik yakınlarım evlerindeler. Bölgenin eteklerinde patlama sesleri duyuluyor. Metro bomba sığınağı gibi çalışıyor. Pek çok Ukraynalı panik içinde büyük şehirlere en yakın noktadaki Avrupa sınırlarına doğru, Polonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya’ya doğru yola çıktı. Ama akrabalarım bu noktalara uzaklar. Şimdi barış için dua etmemiz ve panik yapmamamız gerekiyor. Bilgileri dikkatli bir şekilde kontrol etmeliyiz. Biz savaş istemiyoruz. Ülke yetkililerinin bu kaosu bir an önce durdurması gerektiğine inanıyoruz. Destek sözü veren herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

‘2022 SEZONU HAYALLERİMİZ YIKILDI’

Savaşın turizme etkilerini değerlendiren ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi bir süredir kaygıyla izliyorduk. Rusya, Ukrayna’ya karşı büyük ölçekli saldırı başlatarak, 2022 sezonu hayallerimizi yıkmış oldu. Pandemi sebebiyle 2 yıldır verdiğimiz mücadele mutlu sona ilerlerken, şimdi de savaş çıktı. Rusya ve Ukrayna, bağımlı olduğumuz iki pazar. Alanya sahillerini dolduran turistlerin çoğu Rus ve Ukraynalı. Hem savaş sıkıntıları hem de ambargolar sebebiyle iki ülkeyi de ekonomik sıkıntılar saracaktır. Tatile çıkmak düşünecekleri en son şey olabilir. 2022 sezonu rezervasyonları çok yoğun olmasa da normal seyrindeydi. Henüz iptaller başlamadı ama başlayacaktır. Savaşın devam etmesi durumunda Alanya bölgesinde Rus pazarı ile çalışan bir çok otel bu sezon ya otelini açamayacak ya da oteli boş kalacak. Rusya’da Putin ne derse o oluyor. Ruslar tatile çıkmak isteseler bile, Dışişlerimizin Rusya karşıtı en ufak bir hamlesinde, Putin’in tek sözüyle, Türkiye’ye Rus turist gelemez.

Avrupa pazarı normal seyrinde devam edecektir. Ancak son yıllarda Alanya plajlarını dolduranlar ne yazık ki Avrupalı turist değil. Savaş hiç bir ülke için dilediğimiz bir durum değil. Can ve mal kaybının minimumda kalmasını arzu ediyoruz. Umalım ve dua edelim ki savaş durumu kısa zamanda sona ersin" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Dahaoğlu, Alanya turizmi için B planı kapsamında, fiziksel ve ekonomik olarak iç pazar dahil, savaştan etkilenmeyen tüm pazarlar ile ilgili çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

‘KAYBEDEN YİNE İNSANLIK OLACAK’

ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Egzotik Tur sahibi Cengiz Topçu ise şunları söyledi:

“Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatması Çeçenistan, Gürcistan ve Kırım’dan sonra büyük bir sürpriz olmadı. Rusya’nın politikalarını göz önüne aldığımızda bizim sektör olarak endişelerimizin pek de önemi kalmıyor. Bu yüzyılda hala savaşların ana gündem olması acı bir gerçek. Kaybeden yine insanlık olacak.”

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