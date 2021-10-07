Uçak biletlerinde hızlı düşüş!

Turizm portalı TourDom.ru, okurlarına 3 bin ruble, yani 367 TL’ye Moskova’dan Antalya’ya nasıl uçulabileceğini anlattı. Portalda yer alan tüyoya göre, 7-11 Ekim tarihleri arasında Moskova-Antalya tek yön uçuş bilet fiyatı 8 bin ile 10 bin ruble arasında. Ancak ayın ikinci yarısından itibaren bu fiyatlar inişe geçiyor.TürkRus’un aktardığı habere göre örneğin 12 Ekim tarihinde iFly ya da Azur gibi charter şirketlerinde bagaj dahil 3 bin 500 rubleye bilet bulmak mümkün. 15-19 Ekim tarihleri arasında ise 6 farklı firmada bilet fiyatı 3 bin 100 rubleye kadar düşüyor. 20-30 Ekim arasında ise Nordwind’de 2 bin 900 rubleye bilet alınabiliyor. Portal, Kazan, Yekaterinburg ve Nijniy Novgorod gibi şehirlerden Antalya’ya kalkan uçaklarda bilet fiyatının ciddi oranda düştüğünü yazıyor.