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Türkiye’ye 3,6 Milyon Gurbetçi Gelecek

Pandeminin sona ermesiyle canlanan turizme bu yaz gurbetçiler de katkı yapacak. Gerçekleştirilen araştırmalara göre Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan yaklaşık 6 milyon 300 bin Türk'ten 3 milyon 600 bini Türkiye'de tatil yapacak. Eskiden daha çok kendi memleketleri ve köylerinde zaman geçiren gurbetçiler artık daha fazla tatil beldelerine yöneliyor. Alanya'nın da özellikle Almanya'daki gurbetçiler arasında artan popülaritesi nedeniyle daha fazla pay alacağı belirtiliyor.

TURİZM 15.07.2022, 16:42 Meliha Yılmaz
Türkiye’ye 3,6 Milyon Gurbetçi Gelecek

Koronavirüs salgınının gevşemesinin yanı sıra Türk Lirası'nın yabancı paralara karşı değer yitirmesinin u yıl Türkiye'ye gelecek gurbetçi sayısında büyük artış bekleniyor. Verilere göre 3 milyon 300 bini Almanya'da olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 6 milyon 200 bin Türk yaşıyor. 2021 yılı içerisinde 2 milyon 800 bin gurbetçi Türkiye'yi ziyaret etti ve ekonomiye 13 milyar lira gibi bir gelir sağladı.

Bu yıl da pandemi endişesinin azalması ve havaların ısınıp izin döneminin gelmesiyle yüzbinlerce gurbetçi Türkiye'ye gelerek hem akrabalarını ziyaret etmeye hem de tatillerini yapmaya başladı.

15 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın (TAVAK) araştırmalarına göre 2022 yılında anavatana gelecek gurbetçi sayısı 3 milyon 600 bin kişiyi bulacak. Türkiye'nin sosyal, ekonomik yaşamında büyük önemi olan gurbetçilerin bırakacakları paranın da 15 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.

Gurbetçiler Türkiye'de turizmin lokomotifi olarak tanımlanıyor. Bu yıl Türkiye'ye Almanya'dan gelecek Alman turistlerin sayısı 3 milyon olarak tahmin ediliyor. İngiltere'den de 2 milyon dolayında ziyaretçi bekleniyor. 3 milyon 600 bin olacağı öngörülen anavatana gelecek gurbetçi sayısı iki ülkeyi geçip ilk sırayı alacak.

TERCİHLER NESİLLERLE DEĞİŞTİ

Sayının bu kadar artmasında memleket özleminin yanı sıra Türk lirasının Euro dahil yabancı paralar karşısında değer kaybetmesiyle Türkiye'nin turizm açısından birçok ülkeye göre daha avantajlı olması da etkili oluyor. Gurbetçiler ortalama 4 hafta ile yabancı turistlere oranla daha fazla Türkiye'de kalıyor. Nesillerin değişmesi ile gurbetçilerin geçmişteki alışkanlıkları da evrildi. Eskiden daha çok memleketlerinde ve köylerinde zaman geçiren Avrupa'daki Türkler, artık tatil beldelerine de yöneliyor. Türkiye'ye gelenler akrabalarını ve memleketlerini ziyaret ettikten sonra turizm bölgelerine de giderek uzun süreli tatil yapıyor ve yüksek harcamalarla önemli ölçüde para bırakıyor.

ALANYA GÖZDE MERKEZLERDEN

Önceki yıllarda gurbetçilerden büyük rağbet gören İstanbul son dönemde bu ilgiyi kaybetti. Ege ve Akdeniz sahilleri daha çok tercih edilir oldu. Tüm tatil beldeleri gibi Alanya da gurbetçilerin gözdeleri arasında. Özellikle Almanya'da yaşayan Türklerin, bu ülke vatandaşları arasında popüler olan Alanya'ya ilgisinin fazla olduğu belirtiliyor. Tamamlanan alt yapısı, sahip olunan önemli turistik tesisleri ve mavi bayraklı plajları ile Alanya'nın bu yılki gurbetçi akınından önemli ölçüde pay ayacağı tahmin ediliyor.

Bu yıl Türkiye'ye günübirlik alışveriş için komşu ülkelerden gelenler dahil 22 ile 25 milyon arasında turist gelmesi bekleniyor.

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