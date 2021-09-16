Sili: Alanya'da 2021'i iç pazar kurtardı
Sili, 2021 turizm sezonunda çarkların dönmesini iç pazarın sağladığının altını çizdi. Aynı zamanda Sili, yeni sezon hazırlıklarına da başladıklarını belirterek, 2022'de kapalı olan pazarların devreye gireceğini söyledi.
Turizmin en önemli bölgelerinde olan Alanya’da 2021 yılı sezonunun kapanışı için geri sayım başladı. Sezonun Ekim ayına kadar daha devam edebileceğini fakat Temmuz-Ağustos gibi olmayacağını söyleyen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, sezonu değerlendirdi. Geçen sene 3 Milyon 500 bin civarında yabancı turistin geldiğini söyleyen Sili, “Bu sene Eylül ayının ilk on günü itibariyle yani 1 Ocak-10 Eylül arasını değerlendirdiğimizde, 6 milyon rakamını geçmiş durumdayız.
İÇ PAZARDA CİDDİ BİR TALEP OLUŞTU
Biz geçen senenin üzerinde bir rakam ile kapatacağımızı zaten biliyorduk. Ekim’de de Temmuz-Ağustos kadar olmasa da bir hareketlilik söz konusu. Bu sene iç pazarda çok ciddi bir talep oldu. Dolayısıyla iç pazarın de desteğiyle birlikte çarkların dönmesi noktasında bir başarı elde ettik. Ümidim şu ki önümüzdeki sene ki görün hem de o bundan daha iyi bir süreç yaşayacağız” dedi.
YENİ SEZON İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI
Gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başlandığını söyleyen Sili, “Önümüzdeki sene ile ilgili de çalışmalara şimdiden başladık. Bu süreçte iç pazarımız ve Rus pazarımız her ne kadar Nisan döneminde kesintiye uğramış olsa da yine sayı olarak hala devam ediyor. Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkeleri önemli pazarlar. Bu sene de ciddi bir talep gösterdiler.
KAPALI OLAN PAZARLAR DEVREYE GİRECEK
Almanya’dan da talep oldu ama ne yazık ki Hollanda bu
sene açmadı keza İngiltere pazarı da açılmadı. En azından geçen senenin çok üzerinde bir şeyler yapabildik. Pandeminin gidişatı ile ilgili olarak çok anormal durumlar söz konusu olmazsa bu sene kapalı olan pazarlarımızda seneye devreye girecek. O yüzden İngiltere gibi Hollanda gibi pazarlarda olacak” diye konuştu.
AŞIYLA BİRLİKTE DAHA İYİ BİR SEZON OLACAK
Aşının urizmin geleceği açısında önemine de değinen Sili, “Önümüzdeki sene aşılama son derece önemli hem bizim için hem kaynak pazarlarımız için. Aşıların tamamlanmasıyla birlikte Pandeminin de seyrinin stabilize olmasıyla önümüzdeki sene kapalı olan pazarlarımız da devreye girecektir. Bu seneden çok daha iyi bir performans yakalayacağımızı düşünüyorum ama bizim 2019’da ki performansımıza ulaşmamız 1-2 seneyi alacak” açıklamasında bulundu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Hatayspor
|5
|10
|5. Karagümrük
|5
|10
|6. Fenerbahçe
|5
|10
|7. Altay
|5
|9
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Malatyaspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Eyüpspor
|6
|12
|3. Erzurumspor
|6
|12
|4. Ankaragücü
|5
|11
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Samsunspor
|5
|7
|9. Kocaelispor
|5
|7
|10. Altınordu
|6
|7
|11. Boluspor
|4
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Denizlispor
|6
|6
|14. Menemenspor
|5
|6
|15. Bursaspor
|6
|5
|16. Gençlerbirliği
|6
|5
|17. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|13
|2. Atletico Madrid
|5
|11
|3. Valencia
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|9
|6. Sevilla
|4
|8
|7. Osasuna
|5
|8
|8. Mallorca
|5
|8
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Barcelona
|3
|7
|11. Real Betis
|5
|6
|12. Elche
|5
|6
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Villarreal
|4
|4
|15. Levante
|5
|4
|16. Espanyol
|5
|3
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|5
|1
|19. Getafe
|5
|0
|20. Deportivo Alaves
|4
|0