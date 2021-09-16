Sili: Alanya'da 2021'i iç pazar kurtardı

Turizmin en önemli bölgelerinde olan Alanya’da 2021 yılı sezonunun kapanışı için geri sayım başladı. Sezonun Ekim ayına kadar daha devam edebileceğini fakat Temmuz-Ağustos gibi olmayacağını söyleyen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, sezonu değerlendirdi. Geçen sene 3 Milyon 500 bin civarında yabancı turistin geldiğini söyleyen Sili, “Bu sene Eylül ayının ilk on günü itibariyle yani 1 Ocak-10 Eylül arasını değerlendirdiğimizde, 6 milyon rakamını geçmiş durumdayız.

İÇ PAZARDA CİDDİ BİR TALEP OLUŞTU

Biz geçen senenin üzerinde bir rakam ile kapatacağımızı zaten biliyorduk. Ekim’de de Temmuz-Ağustos kadar olmasa da bir hareketlilik söz konusu. Bu sene iç pazarda çok ciddi bir talep oldu. Dolayısıyla iç pazarın de desteğiyle birlikte çarkların dönmesi noktasında bir başarı elde ettik. Ümidim şu ki önümüzdeki sene ki görün hem de o bundan daha iyi bir süreç yaşayacağız” dedi.

YENİ SEZON İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başlandığını söyleyen Sili, “Önümüzdeki sene ile ilgili de çalışmalara şimdiden başladık. Bu süreçte iç pazarımız ve Rus pazarımız her ne kadar Nisan döneminde kesintiye uğramış olsa da yine sayı olarak hala devam ediyor. Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkeleri önemli pazarlar. Bu sene de ciddi bir talep gösterdiler.

KAPALI OLAN PAZARLAR DEVREYE GİRECEK

Almanya’dan da talep oldu ama ne yazık ki Hollanda bu

sene açmadı keza İngiltere pazarı da açılmadı. En azından geçen senenin çok üzerinde bir şeyler yapabildik. Pandeminin gidişatı ile ilgili olarak çok anormal durumlar söz konusu olmazsa bu sene kapalı olan pazarlarımızda seneye devreye girecek. O yüzden İngiltere gibi Hollanda gibi pazarlarda olacak” diye konuştu.

AŞIYLA BİRLİKTE DAHA İYİ BİR SEZON OLACAK

Aşının urizmin geleceği açısında önemine de değinen Sili, “Önümüzdeki sene aşılama son derece önemli hem bizim için hem kaynak pazarlarımız için. Aşıların tamamlanmasıyla birlikte Pandeminin de seyrinin stabilize olmasıyla önümüzdeki sene kapalı olan pazarlarımız da devreye girecektir. Bu seneden çok daha iyi bir performans yakalayacağımızı düşünüyorum ama bizim 2019’da ki performansımıza ulaşmamız 1-2 seneyi alacak” açıklamasında bulundu.