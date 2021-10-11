Sili: ‘2022 turizm sezonu 2021’den daha iyi olacak’

Kış dönemine yönelik rezervasyonların sürdüğünü ifade eden Sili, “Kış dönemi ile alakalı gelen rezervasyonlar halihazırda yoğun olmamakla beraber gelmeye devam ediyor. Pandeminin ve bağlı olarak kaynak pazarlarımızda seyahat kurallarının değişkenliği yaz sezonunda da yaşadığımız gibi kış döneminde de satışların son dakika olmasına neden olacak. Buradaki istisna, bölgeyi bilen ve kış dönemini Alanya’mızda geçiren sürekli misafirlerimiz” dedi.

Ekim ve Kasım aylarına yönelik beklentilerinin 2022 yılını umutlandırdığını söyleyen Sili, “Geçen seneyle kıyaslayacak olursak, bu sezon ekim ve kasım aylarında da hareket bekliyoruz. Bu gelişme bizleri 2022 için umutlandırıyor. İç pazar misafirlerimizin tatil alışkanlıkları ağırlıklı olarak yaz dönemine endeksli. Buna rağmen az da olsa kış dönemi iç pazarda da bir hareketlilik söz konusu” diye konuştu. Alanya’da taleplere göre otellerin açık kalacağı ve verilere göre ilçede tesislerin yüzde 10’unun açık olacağını belirten Sili, “Planlama, tesislerin kapasiteleri ve talep durumu değerlendirilerek yapılıyor. Araştırmalarımıza istinaden, ağırlıklı olarak Alanya merkezde olmak kaydıyla tesislerimizin yüzde 10’u kış döneminde açık olacak” dedi.