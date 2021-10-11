Sili: ‘2022 turizm sezonu 2021’den daha iyi olacak’
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, turizm sezonunun uzayacağını belirtirken, 2022’ye yönelik gelişmelerinde olumlu olduğuna dikkati çekti.
Kış dönemine yönelik rezervasyonların sürdüğünü ifade eden Sili, “Kış dönemi ile alakalı gelen rezervasyonlar halihazırda yoğun olmamakla beraber gelmeye devam ediyor. Pandeminin ve bağlı olarak kaynak pazarlarımızda seyahat kurallarının değişkenliği yaz sezonunda da yaşadığımız gibi kış döneminde de satışların son dakika olmasına neden olacak. Buradaki istisna, bölgeyi bilen ve kış dönemini Alanya’mızda geçiren sürekli misafirlerimiz” dedi.
Ekim ve Kasım aylarına yönelik beklentilerinin 2022 yılını umutlandırdığını söyleyen Sili, “Geçen seneyle kıyaslayacak olursak, bu sezon ekim ve kasım aylarında da hareket bekliyoruz. Bu gelişme bizleri 2022 için umutlandırıyor. İç pazar misafirlerimizin tatil alışkanlıkları ağırlıklı olarak yaz dönemine endeksli. Buna rağmen az da olsa kış dönemi iç pazarda da bir hareketlilik söz konusu” diye konuştu. Alanya’da taleplere göre otellerin açık kalacağı ve verilere göre ilçede tesislerin yüzde 10’unun açık olacağını belirten Sili, “Planlama, tesislerin kapasiteleri ve talep durumu değerlendirilerek yapılıyor. Araştırmalarımıza istinaden, ağırlıklı olarak Alanya merkezde olmak kaydıyla tesislerimizin yüzde 10’u kış döneminde açık olacak” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1