Rusya'dan güzel haber! Tur talepleri artıyor

Rus Kommersant gazetesi, Rusya'da havaların soğuması üzerine pek çok kişi yaz mevsimini uzatmaya karar verdiğini bildirdi.

TürkRus’ta yer alan habere göre en çok talep gören ülkeler Türkiye ve Mısır oldu. Travelata.ru verilerine göre, satılan turların yüzde 57'si Türkiye'ye. Mısır'ın payı ise yüzde 17. Diğer tur firmaları da benzer oranlar paylaşıyor. Rusların tura harcadığı ortalama para miktarı ise 127 bin ruble (15 bin 500 TL).

Rus turistlerin eylülde yurt dışı istikametleri tercih etmesinde Krasnodar Krayı'nda yaşanan sel felaketleri de etkili oldu. Kommersant gazetesi, bölgedeki otellerin aşısız müşteri kabul etmemelerini de etkili olan faktörler arasında sayıyor